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    Казаков: «Зимой «Спартак» намерен купить Каррере трех высококлассных игроков»

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что грядущей зимой московский «Спартак» планирует приобрести трех футболистов. Также Казаков отметил грамотную селекцию питерского «Зенита» на примере покупки Жулиано.

    «Насколько знаю, зимой «Спартак» намерен купить Каррере трех высококлассных игроков. Вероятно, в полузащиту с защитой. Что такое качественная сделка, показывает трансфер Жулиано в «Зенит». У бразильца никогда не было репутации настоящей звезды, но он на несколько месяцев сумел сделать, казалось бы, невозможное – заменить самого Халка. Не только набранными очками, но и качеством игры, в первую очередь», – заявил Казаков.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    04.10.2016 16:04
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 4 октября 2016, 21:45

      Хорошо если так и будет! Все знают, что если Спартак вернет себе чемпионское звание и станет плотно конкурировать с зенитом и цска, то наш чемпионат станет еще мощнее и все команды станут сильнее и в Европе будем проходить дальше! Вражда враждой между собой это понятно, но успех в Европе важнее. Страна сильнее станет в футболе

      5
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      Рейтинг: +483

      headdevil 4 октября 2016, 21:03

      Читал, что это наф-наф, нуф-нуф и ниф-ниф

      0
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      Рейтинг: +54

      Коняга со стажем 4 октября 2016, 21:00

      300 млн евро? Меньше сейчас не стоят высококласные игроки))))

      0
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      Рейтинг: +41

      valencia 45 4 октября 2016, 20:41

      Деньги есть

      0
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      Рейтинг: +22

      killerman77 4 октября 2016, 20:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      трое: робсон, де зеув и .... рыболов-любитель

      -7
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      Рейтинг: +22

      killerman77 > killerman77 4 октября 2016, 20:38

      о, два минуса. рыболов и любитель минусуют?

      -3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 4 октября 2016, 20:16

      Будет смешно, если Витька у "Юве" перехватят).

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      dudarik 4 октября 2016, 20:13

      Было бы неплохо......

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 4 октября 2016, 19:48

      высококлассный игрок-понятие очень растяжимое.все они уже задействованы в серьезных клубах.данное заявление господина Казакова-ни о чем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -8

      halk1981 4 октября 2016, 19:43

      да ладно

      2
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      Рейтинг: +25033

      bset 4 октября 2016, 19:20

      Может действительно хватит жанглированить тренерами? Неужели наконец одумались?

      3
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