Косиельни: «Мы все должны уважать решение судьи»

Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни стал соавтором победного гола на 92-й минуте в матче английской Премьер-лиги против «Бернли» (1:0). Он не стал брать на себя ответственность, отдав на откуп это решение судье встречи.

«Я не уверен, коснулся ли я мяча рукой или нет, но судья гол зачитал, и мы должны уважать его решение. Этот матч для нас получился тяжелым. Мы всю игру продолжали наседать, шли вперед, чтобы победить, и в итоге добились своего», – сказал Косьельни.

После семи туров «Арсенал» имеет в своем активе 16 очков, располагаясь на третьей строчке в турнирной таблице.