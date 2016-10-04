Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Жулиано: «В РФПЛ больше сильных игроков, чем в чемпионате Украины»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано сравнил чемпионаты России и Украины. По словам 26-летнего футболиста сине-бело-голубых, в клубах РФПЛ собрано большее количество сильных игроков, нежели в УПЛ. Напомним, с 2011 по 2014 год бразилец защищал цвета «Днепра».

    «Безусловно, главным отличием является количество сильных игроков в каждом конкретном клубе лиги. Чемпионат России в этом плане является более конкурентоспособным. В Украине, когда я играл, было только три сильных клуба – «Динамо», «Шахтер» и «Днепр». В России же практически во всех клубах есть хорошие легионеры. Это связано с тем, что здесь очень хорошо платят, а потому клубы могут позволить себе качественную комплектацию составов. Это те главные различия, которые я вижу на данный момент», – сказал Жулиано.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2016 01:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 4 октября 2016, 09:00

      Нашёл с ЧЕМ сравнивать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 октября 2016, 05:24

      даже слишком хорошо платят..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11