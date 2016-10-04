Полоз: «Не собираюсь уходить из «Ростова» из-за финансовых проблем»

Хавбек «Ростова» Дмитрий Полоз подчеркнул, что не думает об уходе из клуба по причине финансовых проблем желто-синих. По словам полузащитника, он просто выходит играть в каждом матче.

«Финансовые проблемы «Ростова»? Думаю, это решаемо, везде бывает. Сейчас мы сконцентрированы только на футболе. Стану ли искать новую команду, если проблемы останутся? Не думаю об этом. Я выхожу играть в каждом матче», – сказал Полоз в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол».