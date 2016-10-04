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    Полоз: «Не собираюсь уходить из «Ростова» из-за финансовых проблем»

    Хавбек «Ростова» Дмитрий Полоз подчеркнул, что не думает об уходе из клуба по причине финансовых проблем желто-синих. По словам полузащитника, он просто выходит играть в каждом матче.

    «Финансовые проблемы «Ростова»? Думаю, это решаемо, везде бывает. Сейчас мы сконцентрированы только на футболе. Стану ли искать новую команду, если проблемы останутся? Не думаю об этом. Я выхожу играть в каждом матче», – сказал Полоз в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2016 00:44
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 октября 2016, 20:21

      На энтузиазме игроков команды держится Ростов, иногда честь и принципы бывают выше денег, а руководство области так и не сделало серьезных шагов в разрешении материальной проблемы клуба....

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 4 октября 2016, 13:33

      Полоз,красавец! Уходить смысла нет! Играет в одной из лучших команд России! Сейчас идет групповой этап Лиги Чемпионов! А деньги никуда не денутся!

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 октября 2016, 12:20

      Играй Дима,с каждым годом ты дороже и дороже.Если и перейдёшь потом,то на офигенную зарплату,сразу всё отобьёшь.

      2
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      Рейтинг: +1297

      compka 4 октября 2016, 11:53

      Источник: Бомбардир.ру ?
      сами для себя пишете что-ли?

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин 4 октября 2016, 10:33

      Если Бердыев сможет прогнуть свою линию в Ростове, то очень скоро Ростов сам будет выбирать, кого приглашать из Зенита и ЦСКА....

      6
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      Рейтинг: +767

      товрос > семечкин 4 октября 2016, 11:17

      тем более Гинер собрался продавать свой конезавод

      1
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      Рейтинг: +332

      семечкин > товрос 4 октября 2016, 11:54

      ну, я тоже свою машину собираюсь продать уже лет шесть))))

      -3
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      Рейтинг: +11368

      alp 4 октября 2016, 10:28

      Он здОрово играет.. и хорошо бы ему подольше остаться в Ростове... Удачи Полозу и Ростову!

      5
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 4 октября 2016, 10:16

      Вот и молодца, команда в ЛЧ играет, чемпиона дома натягивает, из клуба в сборную призывают, зачем же себе карьеру портить, вон посмотри на Новосельцева, про него у же ничего не слышно, пройдет год превратится в Рязанцева, Соловьева или бухающего Ионова и Бухарова. Ну да деньгами то не обидят, но про футбол можно забыть.

      5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 октября 2016, 10:10

      Давай Дима прогрессируй пока есть возможность с такими тренерами и таким коллективом, появится возможность можно и в Европу махнуть. Удачи тебе.

      0
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 4 октября 2016, 10:09

      Новосельцев не отказался от хорошего контракта и где он сейчас? на скамейке запасных. в глубоком запасе. Возможно, за сборную сыграет и то не факт.То же самое могу сказать и о других, ушедших. Уверен, что со временем, в "Ростове" с финансами всё наладится.
      Смотрел по каналу "Наш футбол" интервью К.Б. Бердыева. Очень понравилось. Глубоко понимает футбол.

      6
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      Рейтинг: +332

      семечкин > Леонид К.. 4 октября 2016, 10:25

      Курбану Бекиевичу возможно предоставился второй шанс сделать то, что он не успел сделать в Рубине....
      но он в сегодняшнем российском футболе- всего лишь одинокий волк... какая-то стая у него есть, но по-большому счёту, это ничто... против него вся команда Мутко, с миллерами,гинерами,галицкими, штатом карманных арбитров, аферистами от футбола и прочей шелупонью из тех, КОМУ СОБСТВЕННО ФУТБОЛ НА ХРЕН НЕ НУЖЕН, а нужен чёткий механизм для "зарабатывания" денег...
      для них Бердыев- мосол в глотке и они просто так не позволят ему работать....
      единственная возможность- собирать единомышленников, начиная с футболистов, заканчивая хорошими юристами и ломать эту стену....

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > семечкин 7 октября 2016, 00:46

      Сынок, Бердыев в Рубине успел всё, ага, взять два золота и напилить кучу бабла из бюджета клуба. Теперь пытается повторить фокус. В Ростове не тот масштаб, а в Москве своего жулья хватает.

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 4 октября 2016, 08:17

      Молодец Дима,Курбан сделал из тебя настоящего футболиста и пока он в РОСТОВЕ не уходи,потом ты спокойно с такой игрой переберешся в европу

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