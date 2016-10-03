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    Созин: «Локомотив» – мертвый, а «Спартак» пропускает четыре мяча. При чем здесь судьи?»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал мнение о судействе в российской Премьер-лиге.

    «Не понимаю истерии вокруг судейства. Арбитры ошибались всегда. Про них говорят те, кто не хочет разбираться в игре своей команды. Когда не получалось у «Краснодара», Олег Кононов сказал, что судейство нам аукнется. После матча с «Арсеналом» Юрий Семин раскритиковал арбитра. Но взгляните на «Локомотив», он просто мертвый, забить не может. Сергей Иванов убил «Спартак»? При чем здесь судья, когда команда пропускает четыре, а Ещенко ошибается два раза?

    Я не могу сказать, что наши арбитры плохо судят. Безусловно, ошибки есть, но они не смертельные. Снимут сейчас Валентина Иванова, поставят, например, Валерия Бутенко, и судейство с 10-го тура сразу изменится? Не считаю, что Иванов не справляется со своими обязанностями. А ошибки есть у каждого участника футбольного действа», — сказал Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2016 14:50
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +504

      alex-76 3 октября 2016, 21:16

      а это что за хрен с горы А.Созин? 30 лет смотрю футбол, а о нём впервые слышу.
      Ау ты кто?

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > alex-76 4 октября 2016, 01:10

      Созин! Братец, ты кто? А в ответ - тишина,
      Это Созин "забил" на вопросы...

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 октября 2016, 18:59

      Да? А если назначить 50 пенальти, и штук 45 из них "Спартак" пропустит, то это тоже будет показателем? Ну и бред! И такие персоны числятся там какими-то "членами"... Не успели отдохнуть от "членов КПСС", так новые нарисовались...
      - Кем работаешь?
      - Членом...
      - Так что делаешь то?
      - Членствую...

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 4 октября 2016, 00:43

      Что то такое недавно сказал молодой лдпровец(фамилию искать лень)

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 4 октября 2016, 01:04

      Андрей! Жаль, что здесь фото не опубликовать... У меня в сетях выложена фотография визитки: "Член председателя участковой избирательной комиссии ШАБАТ Василий Георгиевич..." Печать, подпись. Расследование установило, что председатель - женщина... Это свежие выборы... :-))))
      - Кем работаете?
      - Членом председателя...

      0
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 3 октября 2016, 18:01

      Команда пропустила 4 мяча. Вот причина поражения Спартака, а не ошибки судьи.

      4
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      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко 3 октября 2016, 17:53

      В ПОЛЬЗУ СПАРТАКА СУДЬЯ ОШИБАЛСЯ БОЛЬШЕ,СПАРТАК ПРОИГРАЛ ПО ДЕЛУ.

      6
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 3 октября 2016, 17:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это какой Созин? Который "рыбу не ем, а 'мясо' не люблю"? Тогда гори в аду, эксперт странный.

      -5
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 3 октября 2016, 17:01

      Игра российских команд всегда оставляет желать лучшего, а когда это усугубляется еще и грубыми ошибками никчемных судей, то никому это естественно не понравится. Этот член по этике вместо того чтобы адекватно оценить ситуацию с судьями, возомнил себя главным тренером и начал разбирать футбол команд РФПЛ. Вот только судейство в большинстве случаев реально- дрянь. И это не считая тех случаев, когда судьи продаются и за взятки сами решают исход матчей.

      6
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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 > Антибиотик 4 октября 2016, 13:26

      Прямо на гавно изошли болелки паровоза. Но если отбросить Спартак, у которого есть игра, то по Локоболу то, что он не так сказал? Локомотив мертвущий, команда импотент! Урал и многие другие смотрятся интереснее, так, что не брызгайте желчью!

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 3 октября 2016, 16:40

      Где Созин, а где Этика, кто надумал его туда устроить. Его высказывания - это неэтичный пердеж в лужу. Его недавнее высказывание в адрес Ростова: Созин: «Ростову» нужно расслабиться и получать удовольствие. Против «Баварии» у них нет шансов». Этот этический член оторвать надо и засунуть (пусть сам выберет куда ему приятнее).

      8
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      Рейтинг: +215

      iuda > eleng 3 октября 2016, 16:44

      Браво! Уже упал со стула

      3
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 3 октября 2016, 16:20

      Свинье оно и в Москве свинье

      1
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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси 3 октября 2016, 16:15

      Да, вот кстати, особо упертым из голубого пула по развалу футбола в России: Негативную оценку деятельности арбитра дал и судейский инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд

      -3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Патриот_Руси 4 октября 2016, 00:46

      Вам минусы ставят за "не патриотизм")))))

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      Рейтинг: +11368

      alp 3 октября 2016, 15:17

      вот, абсолютно здоровый взгляд на вещи. только щас у спартаковских опять бомбанет ))

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