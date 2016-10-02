Слуцкий: «В Ростове всегда так: игра идет, по существу, до ошибки»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 9-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2) заявил, что ключевым моментом данной игры стал первый гол донской команды, забитый после контратаки.

«В Ростове всегда так: игра идет, по существу, до ошибки. Мы это прекрасно понимали, знали, что так будет и на этот раз. Кто эту ошибку допускает, имеет немного шансов отыграться. К сожалению, мы пропустили контратаку после углового. Это была ключевая ошибка», – сказал Слуцкий.