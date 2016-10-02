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    Слуцкий: «В Ростове всегда так: игра идет, по существу, до ошибки»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 9-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2) заявил, что ключевым моментом данной игры стал первый гол донской команды, забитый после контратаки.

    «В Ростове всегда так: игра идет, по существу, до ошибки. Мы это прекрасно понимали, знали, что так будет и на этот раз. Кто эту ошибку допускает, имеет немного шансов отыграться. К сожалению, мы пропустили контратаку после углового. Это была ключевая ошибка», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.10.2016 22:00
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 3 октября 2016, 10:08

      Не надо бежать в кусты,
      Главная ошибка коней - это ты.

      2
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      Рейтинг: +427

      policepnz 3 октября 2016, 08:46

      БРАВО!

      0
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      Рейтинг: +93

      Футболсмотрящий 2 октября 2016, 23:54

      В Ростове вам ловить нечего !

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 2 октября 2016, 23:02

      ЦСКА выглядел хуже, чем с Тоттенхемом. И проиграл по-делу.
      Ростов с победой.

      4
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > +50/-50 2 октября 2016, 23:05

      ЦСКА сейчас, на Родине , проиграл по делу, а что будет далее в ЛЧ? Вот где разочарований не хотчется! С ув.

      -1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 2 октября 2016, 23:00

      в Ростове сложно всем. А приверженцам страусиных тактик (один заковыряем, а потом закроемся, попинаем) - тем более там сложно.

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 октября 2016, 22:53

      - Мсье Слуцкий! А разве у ЦСКА была игра? И кроме штрафного, взятого Джанаевым, у армейцев были хоть какие-то моменты?
      - Ну ... "Ростов"- это космос! Галактика! А мы, точнее я, говно... И подаю в отставку...

      БУРНЫЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ!!!

      20
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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский > cska-62 2 октября 2016, 22:59

      Поржал!!!

      4
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > cska-62 2 октября 2016, 23:02

      А кого поставить-та? ...Эх, жаль, что я свою армейскую закалку растерял, да и играл всё больше в пинг-понг....

      -1
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      Рейтинг: +2527

      Чермындыр > Дон Посей 2 октября 2016, 23:10

      Отличный тренер у Уфе сейчас. Его еще пару лет назад следовало вместо пельменя поставить.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Дон Посей 3 октября 2016, 00:04

      Есть Гончаренко... Есть Кононов... Есть Долматов... Можно дать шансы Семаку или Корнееву! Да хоть Газзаева вернуть! Его защита стареет, новую создаст!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 октября 2016, 22:45

      Ростов был лучше! ЦСКА без шансов.

      9
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 2 октября 2016, 22:45

      Чем-то напоминает разбор полётов сборной периода Слуцкого - "...мы уроки выучили, стихотворение знали, вопрос понимали, но растерялись и случайно обосрались..." Как дети, честное слово! Спасибо за игру, РСМ! Вот, который раз все ждут автобус. а приезжает комбайн. С ув.

      1
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      Рейтинг: +332

      семечкин 2 октября 2016, 22:29

      а может Леонид Викторович перед матчем тоже в рассуждения пускался, как перед первым матчем в ЛЧ?
      тогда он рассуждая, сделал вывод, что команда не обязана выходить из группы...
      по такой же логике, ЦСКА не обязан был обыгрывать Ростов в гостях...
      тренер должен настраивать свою команду на каждый матч, как на последний, а не считать варианты....
      Ростов в первом тайме даже свой любимый автобус не смог поставить, потому что ЦСКА не настраивался дать бой....так, погулять вышли....

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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский > семечкин 2 октября 2016, 22:40

      Как вы все забодали уже с каким-то автобусом... Какой нахрен автобус?! Локомотив возили (и не только в проценте владения мячом), да и с ЦСКА где было видно автобус?! Естественно, после забитого мяча нужен качественный деф! Да и не забывай, что не только ЦСКА одним составом играет, Ростов тоже на 2 фронта. Комментаторы по поводу качества игроков чемпиона базарят уже не первый год. Только качество неизменное и, к сожалению для болел ЦСКА, стареет. Ростов - грамотно выстроенная команда, что подтвердит лучшая команда России последних лет - Зенит. Но после 70 минуты обычно подсаживаются всего лишь из-за недостатка сил и непривычного календаря. Хотя физика по сравнению с конявыми - просто космос!!!

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      Рейтинг: +332

      семечкин > Денис Ростовский 2 октября 2016, 23:17

      ну, про автобус пищат все, кому не удаётся переиграть команды Бердыева... это для тебя новость? причём если раньше раньше этот автобус упоминали только про Рубин и недавно про Ростов, то сейчас уже автобусом называют любую команду с хорошей обороной....
      Ростов сейчас, только бы не сглазить, должен найти игру с новыми игроками... всё-таки пощипали "партнёры"(как Путин называет сволочей разных) оборону прилично.... комментаторы матча сегодня верно подметили, что Калачёв за Байрамяном бегал как за учеником... пока научатся понимать друг друга пройдёт время... и лавку бы полноценную тоже не плохо иметь..... может Бекиич к зиме что-то замутит...
      в Рубине может кто есть... Кверквелия там без дела сидит, а он не плохой защитник и брал его Бердыев...
      потихонечку может всё получится всё??? хочется надеется..

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      Рейтинг: +25033

      bset 2 октября 2016, 22:06

      Какая игра? ЦСКА весь матч провел вдесятером. То бревно, называющее себя форвардом, не играет совершенно. Все потеряно, все отлетает как от дерева. Если получает мяч в ноги, останавливается и начинает вокруг крутиться в надежде, что соперники сами разойдутся. Да Гордюшенко больше полезного сделал, чем этот недоигрок. В запас его. Пусть думает сидит. Тот же Вернблум в нападании куда лучше сыграет.

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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > bset 2 октября 2016, 22:50

      Вспомни, сколько раз РСМ играл в 10, да и с пенделями! И сейчас, сжав зубы, с загнанным Байрамяном, задачу выполнили. С ув.

      -1
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