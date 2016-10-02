Подберезкин, Ари и Газинский начнут матч против «Рубина» в стартовом составе

Главные тренеры «Краснодара» и «Рубина» определились со стартовыми составами команд на встречу девятого тура РФПЛ. Отметим, что форвард Ари начнет встречу с первых минут.

«Краснодар»: Крицюк, Калешин, Гранквист, Налдо, Газинский, Петров, Жоаозиньо, Подберезкин, Каборе, Куасси, Ари.

Запасные: Синицын, Мартынович, Енджейчик, Быстров, Измайлов, Торбинский, Лаборде, Окриашвили.

«Рубин»: Рыжиков, Бурлак, Набиуллин, Самбрано, Бауэр, Сонг, Оздоев, Карадениз, Ткачук, Канунников, Саму.

Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Устинов, Кверквелия, Бергстрем, Санчес, М'Вила, Ахметов, Лестьенн, Жемалетдинов.