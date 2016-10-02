Лодыгин начнет матч против «Спартака» с первых минут

я думаю, Юре надо посидеть на лавке до конца года как минимум. Нельзя так играть - делать блестящие сэйвы и дарить сопернику голы в каждой игре!
Главные тренеры «Зенита» и «Спартака» определились со стартовыми составами команд на встречу девятого тура РФПЛ. Юрий Лодыгин начнет встречу в стартовом составе.
«Зенит»: Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Хави Гарсия, Витсель, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин.
Запасные: М. Кержаков, Обухов, Анюков, Ломбертс, Могилевец, Маурисио, Юсупов, А. Кержаков, Чернов.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Маурисио, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов, Промес, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Таски, Пуцко, Кутин, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов.