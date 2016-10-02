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    Лодыгин начнет матч против «Спартака» с первых минут

    Главные тренеры «Зенита» и «Спартака» определились со стартовыми составами команд на встречу девятого тура РФПЛ. Юрий Лодыгин начнет встречу в стартовом составе.

    «Зенит»: Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Хави Гарсия, Витсель, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин.

    Запасные: М. Кержаков, Обухов, Анюков, Ломбертс, Могилевец, Маурисио, Юсупов, А. Кержаков, Чернов.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Маурисио, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов, Промес, Зе Луиш.

    Запасные: Песьяков, Таски, Пуцко, Кутин, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2016 15:45
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +11368

      alp 2 октября 2016, 19:43

      я думаю, Юре надо посидеть на лавке до конца года как минимум. Нельзя так играть - делать блестящие сэйвы и дарить сопернику голы в каждой игре!

      1
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      Рейтинг: +11368

      alp > РМЗ 2 октября 2016, 21:13

      а ты не встревай, свинья, когда взрослые говорят

      0
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат > alp 2 октября 2016, 21:21

      Нельзя так с детишками, они, когда вырастут и вас свиньей назовут.

      0
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 2 октября 2016, 19:40

      Опять ЛодыГол...
      Устали уже от него по моему все кроме Луческу...

      1
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      Рейтинг: +1368

      Taps 2 октября 2016, 18:56

      Ну что Луческу ?
      Поставил этого козла и получил 2 гола !
      Миллер после спартака приказал убрать его навсегда.

      1
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат > Taps 2 октября 2016, 21:22

      Вы поэт?

      Поставил этого козла
      - в свои ворота два гола.
      А Миллер после Спартака
      велел убрать (и навсегда).

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 октября 2016, 18:44

      и снова Лодыгин подарил гол

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 2 октября 2016, 18:28

      Судья уже сникерснул...

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 2 октября 2016, 17:34

      Не надо проигрывать на своём поле спартачине!.. Зенит, может сникерсни там чего-нибудь!...

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 2 октября 2016, 17:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ещенко не играл рукой ёпт,судья млять

      -4
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат > BANNIKOV1970 2 октября 2016, 21:24

      Скорее играл, но согласен, что эпизод довольно сомнительный. Зато с Промессом и Кришито сомнений никаких. Да и вообще, я уже 100 раз повторил - нам, питерским такое судейство НЕ НУЖНО.

      0
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      Рейтинг: +71

      brutus6666 2 октября 2016, 17:20

      Как и думал , хорошо что Лодыгин играет ...дополнительная помощь Спартаку не помешает ))

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      Рейтинг: +9

      Jojo87 2 октября 2016, 17:06

      Это норма

      -1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 2 октября 2016, 17:04

      ну вот, Лодыгин уже отметился в матче

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