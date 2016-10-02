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    Натхо: «Ростову» может быть непривычно играть в таком плотном графике»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо оценил форму «Ростова», с которым его команде предстоит сыграть в матче девятого тура РФПЛ. Встреча состоится 2 октября. Начало матча в 19:00 по мск.

    «Это будет непростая игра. «Ростов» вышел в Лигу чемпионов, и им может быть непривычно играть в таком плотном графике. Но каждая встреча с этим соперником непростая: это организованная команда с выстроенными тактическими действиями, они умеют защищаться. Но я надеюсь, что мы увезем домой три очка», — сказал он.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    02.10.2016 10:21
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 2 октября 2016, 20:53

      Спасибо, РСМ!!!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 октября 2016, 15:18

      У токаря график еще хуже и получает копейки! Платят-играйте! Тем более игра в футбол-это удовольствие!

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 2 октября 2016, 13:34

      Удачи Ростову !

      1
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      Рейтинг: +1292

      каа 2 октября 2016, 13:25

      Есть ощущения что игра будет скучной, вязкой, до 1 гола...Бибрас, ты за график Ростова не переживай... там молодежь в основном будут бегать ... а вот за наш пенсионный фонд тревожно....
      Но верим в победу ....!!! ЦСКА вперед!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +96

      P_D 2 октября 2016, 13:03

      кони да хоть по сто минусов .но пролетят пони сегодня по полной. Ростов с Бердыевым сильнее коней с не до тренером

      -2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 октября 2016, 12:21

      Ждём победы ЦСКА!!! И Зенита, прости мя, Господи, за такую ересь...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 2 октября 2016, 12:16

      ЦСКА !!!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 октября 2016, 12:04

      Уверен что Ростов возьмет свои три очка.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 октября 2016, 11:58

      "Но я надеюсь, что мы увезем домой три очка»,
      В этом матче Ростов вырвет очко у ЦСКА,а может три...

      -2
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      Рейтинг: +767

      товрос > андрей андреев 2 октября 2016, 20:57

      мне минусов понаставили,а очко армейское пришлось зализывать

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 2 октября 2016, 11:39

      Привыкните

      0
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