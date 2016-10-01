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    Билич: «Я не новичок в футболе, и знаю, как все работает. Я не думаю о будущем»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич ответил на вопрос о своей возможной отставке после матча седьмого тура АПЛ против «Мидлсбро» (1:1).

    «Я знаю, в каком положении нахожусь. Я не новичок в футболе, и знаю, как все работает. Я не думаю о своем будущем – я думаю о работе.

    Мне не нравится наше место в таблице, потому что я попадаю под давление. Не могу сказать, что я счастлив, но я позитивно смотрю в будущее. Мы взяли очко после четырех поражений и показали, что такое характер и дух», – сказал Билич.

    После семи матчей команда Билича находится на 18-й позиции с четырьмя очками.

    Сегодня сборная России по мини-футболу сыграет в финале чемпионата мира против команды Аргентины. «Бомбардир» предлагает вам следить за матчем в режиме онлайн.

    Источник: Goal.com

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    01.10.2016 22:21
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