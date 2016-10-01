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    Портнягин может пропустить около двух недель

    Нападающий «Локомотива» Игорь Портнягин получил травму в матче девятого тура РФПЛ против «Арсенала» (1:1) и может пропустить около двух недель. Об этом сообщил тренер железнодорожников Саркис Оганесян.

    – Как можете объяснить обратную замену Игнатьева?

    – Требовалось усиление левого фланга. У Хенти не все получалось по ходу первого тайма, плюс травмировался Портнягин. Выпустили Влада, надеясь на его умение набирать хорошую скорость и технику владения мячом. Увы, у Игнатьева также получилось далеко не все, и главный тренер решил поменять его обратно.

    – Поговорите с Владом после этого?

    – Конечно. Так бывает, ничего страшного. Обидно, конечно, что впереди у нас ничего не получается. Простреливаем и навешиваем с флангов, моменты создаем, но завершить атаку не удается.

    – Что с Игорем Портнягиным?

    – Тщательного обследования еще не было. Ждем результатов. Пока есть вероятность, что Игорь выпадет недели на две, – сказал Оганесян.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    01.10.2016 20:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +655

      gunstilzit 2 октября 2016, 13:06

      Если и больше пропустит,то не беда.Зачем его брали?

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 2 октября 2016, 10:53

      Эх, лучшего бомбардира потеряли.

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