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    Ромуло из-за травмы не поможет «Спартаку» в матче против «Зенита»

    Полузащитник «Спартака» Ромуло не поможет московскому клубу в матче 9-го тура РФПЛ против «Зенита». Отметим, что бразильский хавбек пропустит данную встречу из-за микротравмы мышц бедра.

    Полностью заявка красно-белых на игру выглядит следующим образом:

    Вратари: Ребров, Песьяков.

    Защитники: Ещенко, Маурисио, Кутин, Таски, Кутепов, Боккетти, Пуцко.

    Полузащитники: Зобнин, Промес, Фернандо, Глушаков, Джано, Попов.

    Нападающие: Мельгарехо, Давыдов, Зе Луиш.

    Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет завтра на стадионе «Петровский» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.10.2016 19:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1191

      ttter 2 октября 2016, 01:24

      Здоровья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6049

      GoldPlayFIFARus9 2 октября 2016, 00:40

      Да и Ромуло сегодня в минике всю игру запорол

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +33561

      oyabun 1 октября 2016, 20:44

      У Спартака какая то эпидемия микротравм мышц. Что творится с игроками? То ли их настолько беспощадно гоняют на тренировках, что доводят до травм, то ли это заговор Зенита с целью ослабить соперника перед стартом. )))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > oyabun 1 октября 2016, 23:38

      Ромуло все равно лавочник.

      0
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