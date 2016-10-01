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    Молло на русском: «Сегодня большой день. Я счастлив»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло поделился эмоциями после матча 9-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:1). Отметим, что в данной встрече француз записал на свой счет один из голов.

    «Я счастлив. Сегодня большой день, брат. Я ждал этого гола один год», – сказал Молло на русском.

    «Я играю для болельщиков, и хотелось бы, чтобы на наши матчи ходило больше любителей футбола. Будет ли для меня особенной встреча с «Рубином»? Нет, для меня любой матч одинаково важен», – передает слова Молло корреспондент «Бомбардира» Алексей Медницкий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2016 17:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25

      Макс В 6 октября 2016, 18:28

      Пусть это будет только начало!

      0
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      Рейтинг: +9

      Sem063 2 октября 2016, 08:33

      ! Красава! Так держать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 1 октября 2016, 20:15

      На конец-то Молло забил гол :) он достоин большего так держать Йоанн!

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 октября 2016, 18:06

      Молодец. Я тоже рад.

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