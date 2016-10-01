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    Корниленко, Ткачев и Молло – в стартовом составе «Крыльев» на матч с «Анжи»

    «Крылья Советов» и «Анжи» определились со стартовыми составами на поединок девятого тура РФПЛ. Игра начнется в 14:30. «Бомбардир» будет вести текстовый онлайн матча.

    «Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Таранов, Бато, Надсон, Концедалов, Цаллагов, Молло, Ткачев, Корниленко, Мбакогу.

    Запасные: Конюхов, Башкиров, Чочиев, Паскуато, Зинков, Маргасов, Божин, Павлов.

    «Анжи»: Беленов, Паршивлюк, Лазич, Менса, Мусалов, Гасанов, Ямбере, Маевский, Тигиев, Иличевич, Будковский.

    Запасные: Шафинский, Шандао, Гаджибеков, Амаду, Щербак, Бериша, Кузьмин, Эбесилио, Газимагомедов, Боли.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2016 13:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 1 октября 2016, 16:49

      Крылья молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +73

      MonTee 1 октября 2016, 14:23

      2 нападающих у КС в стартовом? Когда последний раз такое было? О_О

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 октября 2016, 14:16

      А где герой прошлого тура? Чё с Обертаном? А так нормальный состав у Махачкалы. Бериша выйдет с лавки и усилит во втором тайме. Два нападающих сразу это явный акцент на атаку. Чё-то не вовремя я Будковского убрал.

      0
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      Рейтинг: +25

      Макс В 1 октября 2016, 13:57

      норм

      0
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