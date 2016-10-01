Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мутко: «Сборная России должна сыграть с Турцией, Хорватией, Францией и Италией»

    Президент РФС Виталий Мутко озвучил ближайших соперников сборной России по товарищеским матчам. Как отметил спортивный функционер, не исключено, что удастся договориться и с национальной командой Италии.

    «У нас сложная ситуация с партнерами по товарищеским матчам. В целом, мы смотрим вперед с оптимизмом, это будут достойные матчи. Есть обязательство турецкой сборной сыграть с нами, есть обязательство хорватов, французов. В ближайшие 10 дней у нас будет встреча с итальянской федерацией и мы подпишем… Цель у нас — играть на новых спортивных аренах», – заявил Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2016 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19

      СТАЛКЕР7 3 октября 2016, 18:49

      вот такие сборные и нужны для товарищеских игр

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11