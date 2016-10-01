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    Радченко: «В командном футболе «Зенит» лучше «Спартака»

    Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко считает, что «Спартак» в преддверии матча с «Зенитом» в 9-м туре РФПЛ уступает питерцам в командной игре.

    «Главная проблема «Спартака» — отсутствие стабильности. Вы знаете, как «Спартак» проведет следующий матч? Про это, боюсь, никто не в курсе. Могут выдать яркую встречу, а потом через какой-то не очень большой промежуток времени – провалиться. Хотя на поле – те же люди. У «Зенита» с атакой точно все нормально. На данный момент, после ухода Гарая, несколько не хватает надежности в обороне. Поэтому еще один центральный защитник «Зениту», видимо, не помешал бы.

    На данный момент мне очень нравятся петербуржцы. Было не слишком яркое начало чемпионата, но с каждой встречей улучшается взаимодействие между игроками, линиями. Именно в командном футболе «Зенит» сейчас лучше «Спартака», – заявил Радченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2016 08:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 октября 2016, 18:22

      В командной игре Зенит был на голову сильнее Анжи и чё? Нет, в отличии от Анжи судейка не будет помогать Спартаку, но шансы у красно-белых завсегда есть.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 октября 2016, 15:27

      Зенит на порядок более классная команда. Надеюсь, чуда не произойдёт, и Зенит уверенно выиграет.

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      Рейтинг: +415

      radga 1 октября 2016, 12:19

      Радченко.... как послушать тебя.... да ты прям "Профессор футбола".... никто не знает как сложится матч, даже наверное сам БОГ, поэтому жду с нетерпением начало игры.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 октября 2016, 10:54

      Завтра поглядим.

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