«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» готовы вступить в борьбу за Крооса

Полузащитник «Реала» Тони Кроос попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Оба английских клуба намерены попытаться приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что если «Манчестер Юнайтед» удастся купить немца, то французский легионер команды Поль Погба будет больше выполнять атакующие функции на поле. Однако вероятность перехода Крооса в АПЛ оценивается невысоко, так как «Реал» не намерен рассматривать предложения по игроку.