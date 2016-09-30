Голубев: «Ситуация с бананом показывает уровень культуры. Такие люди позорят страну»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал эпизод с бананом, который был выброшен на поле в матче Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ (2:2).

«Ситуация с бананом показывает уровень культуры болельщиков. Это сделали те, кто футбол не любит. Такие люди позорят команду, город, область и страну. Но 99 процентов тех, кто приходит на стадион, не такие», – сказал Голубев.

Напомним, ПСВ не стал добиваться наказания «Ростова» за этот инцидент, а УЕФА отказался открывать дисциплинарное дело.