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  • Голубев: «Ситуация с бананом показывает уровень культуры. Такие люди позорят страну»

Голубев: «Ситуация с бананом показывает уровень культуры. Такие люди позорят страну»

30 сентября 2016, 19:12
14

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал эпизод с бананом, который был выброшен на поле в матче Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ (2:2).

«Ситуация с бананом показывает уровень культуры болельщиков. Это сделали те, кто футбол не любит. Такие люди позорят команду, город, область и страну. Но 99 процентов тех, кто приходит на стадион, не такие», – сказал Голубев.

Напомним, ПСВ не стал добиваться наказания «Ростова» за этот инцидент, а УЕФА отказался открывать дисциплинарное дело.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Ростов ПСВ
Комментарии (14)
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Ris
1475252736
Голубев... За клуб, конечно, спасибо, что после Чуба не бросили. В остальном, сука - самка собаки, такие как вы, позорите страну не меньше тех идиотов, с бананами.
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Legioner-05
1475254421
Где-то по телевизору увидел наверное и тоже решил бананом кинуться.Либо парень заблудился и вместо зоопарка попал на стадион))
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Bivaliy67
1475256716
Если бы все стали игнорировать подобные эпизоды и не раздувать из этого межрасовых скандалов, то их бы и не было. Я вообще не понимаю проблемы, ясно, что поступок дурацкий, бананы же все едят, и черные, и белые, и жёлтые, никому же не придёт в голову кидаться в русских пельменями, в итальянцем макаронами, в немцев сосисками, ну смешно же!
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Nagay
1475260923
а если белого назвать белым, то это что, тоже расизм???
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Drapik
1475262888
Надо не трындеть, а найти провокаторов и разобраться.
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ДЖУZ
1475265268
Да не в России только культурные люди живут, тут вообще нет не нациков не расистов, особенно в Ростове
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pravda
1475266051
Как же этот дурдом на стадионах з..бал!!!
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Tonka88
1475267635
А никому в голову не приходило, что это подстава могла быть чистой воды! Кидать сейчас бананы - надо быть полным долб...бом, каким бы он расистом не был. Уже давно известно, что данная провокация карается конкретно. А вот подставщик из "Великого Пиндосстана" - вполне возможно, дабы наколить обстановку накануне ЧМ-2018 в России на фоне расизма - мол "в России дикари - нельзя там проводить ЧМ". А тут инцидент произошёл на более чем официальном турнире, таком серьёзном как ЛЧ. И всё... Кто-то хочет лишить нас право на проведение ЧМ. Это политика и политика загнивающего Запада. Просто провокационный политический вброс банана!
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Шнюхинс
1475270401
+
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arni3
1475513541
Дани Алвес красава!) Пусть остальные берут с него пример! После того как ему кинули банан, он его съел!)))))
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