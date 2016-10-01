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Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вновь стал победителем Блог-лиги

1 октября 2016, 10:15

Завершился сентябрьский сезон Блог-лиги. На первое место вернулся блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@», он набрал наибольшее количество просмотров в этом месяце – 35325.

Самые популярные посты этого автора были посвящены жене Романа Нойштедтера, бразильской фанатке «Манчестер Юнайтед», а также дню рождения Франческо Тотти.

На втором месте оказался блог «Vanity Fair» – он совсем немного не дотянул до золота блог-лиги, набрав 32650 просмотров.

На третьей строчке победитель прошлого сезона – «Чего хотят болельщики?» В его активе 14361 просмотра за сентябрь.

Победители получают 5000р, 3000р и 2000р соответственно.

Также в этом сезоне мы ввели дополнительный приз – поход на футбольный матч в качестве профессионального журналиста! Редакция «Бомбардира» выбрала блог, который в течение всего месяца публиковал интересные и профессиональные тексты. И это – «Ла Примера: заметки юного испанца».

Поздравляем победителей!

Чтобы получить свой приз, свяжитесь с нами по адресу blogs@bombardir.ru до 8 сентября.

Новый сезон начинается уже сегодня! Если вы еще не в Блог-лиге, но хотите поскорее начать, то вам сюда, еще сюда и вот сюда. А также не забудьте посмотреть правила Блог-лиги. Удачи!

Источник: Бомбардир.ру
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