Фаната тульского «Арсенала» намерены судить за использование пиротехники

Тульского болельщика местного «Арсенала» намерены судить за поджег файера во время матча с «Зенитом» (0:5) в рамках 6-го тура РФПЛ. Судебное заседание запланировано на 13 октября.

Фанату вменяют в вину нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, что влечет за собой наказание в виде штрафа до 10 тысяч рублей и исправительных работ сроком до 160 часов. Помимо этого, болельщику могут запретить посещать официальные соревнования до трех лет, сообщает «Тульский футбол».