Иньеста: «Барселоне» еще нужно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста подчеркнул, что пока рано радоваться выступлениям команды в Лиге чемпионов, так как она еще не добыла путевку в раунд плей-офф. Об этом он заявил после матча Лиги чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией» (2:1).

«Считаю, что мы сыграли очень хорошо, чему мы придаем большое значение. До матча нам казалось, что соперник с самого начала будет прессинговать нас на нашей половине поля, однако этого не произошло. В результате мы начали действовать по-другому. Эта игра потребовала от нас больших усилий. «Барселоне» еще нужно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов», – сказал испанец.

Напомним, что после двух туров группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» набрала 6 очков.