Де Бур: «Мы хотим выиграть ЛЕ, матч против «Спарты» будет решающим»

Главный тренер «Интера» Франк Де Бур поделился ожиданиями накануне матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Спарты».

«Мы хотим выиграть этот кубок. Речь идет не о Серии А, но мы определенно хотим побеждать всегда. Завтра будет самая важная игра, и только потом мы будем думать о «Роме».

И «Интер», и «Спарта» не имеют очков, так что игра будет важна для обеих команд. Мы хотим продолжить выступление в турнире, поэтому этот матч станет решающим», – сказал Де Бур.