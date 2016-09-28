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  • Бердыев: «ПСВ – типичная голландская команда примерно одного уровня с «Аяксом»

Бердыев: «ПСВ – типичная голландская команда примерно одного уровня с «Аяксом»

28 сентября 2016, 21:45
5

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев поделился ожиданиями накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ.

«ПСВ – типичная голландская команда примерно одного уровня с „Аяксом». У ПСВ организованная в деталях команда, это важно. Команда более опытная, чем у «Аякса». И у ПСВ меньше слабостей, чем у «Аякса», – сказал Бердыев в документальном фильме «Больше, чем команда».

Также он поделился размышлениями о тренерском штабе ростовчан и поражении от «Баварии» (0:5).

«У меня один из сильнейших тренерских штабов в России. У нас нет мелочей. Если мы за что-то беремся, стараемся сделать это основательно. Для футболистов база должна быть домом. Это то, что нужно создать прежде всего. Если тренерский штаб делает одно, а руководство и база другое, то результата не будет.

Если бы мы были в группе без топ-клубов, для меня это было бы разочарованием. Когда в группе есть такие команды, как «Бавария» и «Атлетико», это для болельщиков праздник.

Такое поражение от «Баварии», со счетом 0:5, оно тоже должно быть. Чтобы нам было больно, чтобы мы сделали правильные выводы. Поражение должно учить. Думаю, игроки после этого поражения сделают серьезные выводы. Это не чемпионат России и даже не Лига Европы. Здесь цена одного неправильного перемещения чревата серьезными последствиями.

Даже после 0:5 от «Баварии» болельщики нас встречали, даже в такую тяжелую минуту они рядом. Знаете, мне стыдно садиться в такси, ходить к стоматологу, потому что с меня не берут денег. Везде стыдно, где с меня не берут денег. С другой стороны, я, конечно, рад. Ведь для людей это радость, они живут этим, переживают вместе с нами».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ростов ПСВ Бердыев Курбан
Комментарии (5)
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семечкин
1475091175
Удачи бердыевским пацанам!!!!
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Фан666
1475091940
Ну ПСВ посильнее аякса сейчас
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Вомбат
1475095359
Да, ПСВ заметно сильнее Аякса. Да и потеря Кудряшова сказалась. Терентьев Федору не замена. Так что сегодняшняя ничья - отскок.
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