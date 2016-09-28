«Арсенал» сыграет дома в выездной форме, потому что у «Базеля» нет третьего комплекта

В домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет с «Безелем» в выездной форме.

«УЕФА поставил условие, что «Арсенал» должен играть в выездном комплекте формы этим вечером. Эта необычная ситуация вызвана тем, что домашняя форма «канониров» и домашний комплект «Базеля» содержат красные цвета.

Белый гостевой комплект «Базеля» также признан неприемлемым из-за того, что наша домашняя форма имеет белые рукава. Третьего комплекта у «Базеля» нет», – сказано на сайте «Арсенала».