Колосков: «В России тема расизма стала неактуальна»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывания полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, который остался разочарован решением ФИФА расформировать группу по борьбе с расизмом.

«Трудно сделать какой-то выводы. Я же не Джанни Инфантино. Только он может объяснить, почему решил это сделать. Была группа, я слышал неоднократно выступления на совещаниях Яя Туре. Он, кстати, говорил всегда по делу. Но почему ее расформировали? Мне не ясно. Нужно посмотреть официальный пресс-релиз ФИФА. Чемпионат мира в России здесь не причем. Он состоится через два года только.

Думаю, у нас в последнее два года тема расизма вообще никак не звучит. Были, конечно, отдельные случаи – с Халком. Так что эта тема стала неактуальна. Другое дело, что и забывать про нее тоже нельзя. Нужно держать руку на пульсе», – сказал Колосков.