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    Яя Туре разочарован расформированием группы по борьбе с расизмом

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре признался, что разочарован решением ФИФА расформировать группу по борьбе с расизмом.

    «Когда ФИФА попросила меня помочь в борьбе с расизмом, мне не пришлось думать дважды. Я сталкивался с проявлениями расизма всю свою жизнь – и на улицах, и на стадионах. В моей ответственности было помочь решить эту проблему. Я хотел, чтобы другие футболисты не столкнулись с тем, с чем столкнулся я.

    Я был очень разочарован, когда получил письмо о расформировании группы по борьбе с расизмом. Не понимаю, зачем останавливаться после всей работы, которая была проделана. ФИФА решила остановиться на достигнутом накануне чемпионата мира в России? В этом нет никакой логики.

    Моя единственная надежда состоит в том, что в ФИФА задумаются над этим. Если они не изменят своего решения, пострадают футболисты и болельщики», – цитирует Яя Туре его официальный сайт.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2016 12:42
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 27 сентября 2016, 16:38

      Эти негры хоть и жопу моют после туалета... а не как белые 60% которых видел из туалета так одев выходят...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Ker0s 27 сентября 2016, 16:01

      YAYA, IN RUSSIA WILL HOT.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      veselyi87 27 сентября 2016, 15:46

      Яя Туре:
      "Разбил расистское зеркало в ванной, оно мне каждое утро негра показывает!"

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      ALASTOR 27 сентября 2016, 15:19

      Пожалуйста, Яя, надо бороться с черным расизмом в Зимбабве))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 27 сентября 2016, 14:51

      Негрила не доволен,что его будут называть чернокожая обезьяна!Расформировали данное подразделение,так как с расизмом бороться бессмысленно,так как расизм существуют ровно столько,сколько существует само человечество.Пока живут на земле люди разной рассоовой принадлежности,расизм будет являться честью нашей жизни!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 сентября 2016, 14:36

      Яя Туре - НЕГР.

      6
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos > bodryicska 27 сентября 2016, 16:04

      Когда ты произносишь слово "негр", где то в мире грустит один Яя

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 27 сентября 2016, 14:21

      такой мудак..

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 27 сентября 2016, 14:03

      Да России то как раз похер на этих негров, они у нас не приживаются в больших количествах, мерзнут видно ))

      6
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      Рейтинг: +33709

      zra78 27 сентября 2016, 13:52

      Этот всё с расизмом борется,а сам расист

      9
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 27 сентября 2016, 13:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мда, судя по комментам-культура так и прет из людей...

      -6
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      Рейтинг: +1778

      Kulima > deni-54321 27 сентября 2016, 14:38

      Ну куда уж мне, до такого чма как ты

      -3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Kulima 27 сентября 2016, 16:41

      Они на жизнь обиженые или от негры пи.з.де.ле.й получали или мать сестру е.б.а.ли

      -1
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