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    Камболов: «Моя цель – бить и попадать в створ»

    Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал игру команды в матче с «Томью» (2:1) в рамках 8-го тура РФПЛ.

    «Начало второго тайма провели не лучшим образом, пропустили необязательный гол, не разобрались, потом стало тяжелее. Вышли расслабленными на второй тайм, если честно, чего делать при счете 1:0 было никак нельзя. Томск, думаю, ничья на выезде устраивала, нас, конечно, нет. Мы пошли вперед, и болельщики нас гнали вперед, поддержка была.

    Моя цель – бить и попадать в створ. Рад, что победили. Тренер сказал: «Руслан, ты три года в команде, и вот он первый гол». Партнеры поздравили, похлопали», – заявил Камболов.

    Источник: ФК «Рубин»

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    28.09.2016 09:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 28 сентября 2016, 14:49

      один уже бил по мячу,в итоге появилось нарекательное "кержанул,кержануть",не наступай на те же грабли

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 28 сентября 2016, 09:30

      Кержаков: "Моя цель бить по мячу"

      -1
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