Бабаев: «Непонятно, на что претендует агент Хонды от ЦСКА»

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает странным решение бывшего игрока клуба Кейсуке Хонды через суд добиться от армейцев денежных выплат. Ранее сообщалось, что агент футболиста подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) иск на команду.
«Если говорить об иске агента Хонды в CAS, то мы пока что не видели всех документов. Честно говоря, я очень удивлен, ведь Хонда уже давно не играет в ЦСКА. Вероятно, претендует на какие-то деньги, комиссию. Но непонятно, на что, ведь игрок уходил от нас свободным агентом», – заявил Бабаев.