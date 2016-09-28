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    Бабаев: «Непонятно, на что претендует агент Хонды от ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает странным решение бывшего игрока клуба Кейсуке Хонды через суд добиться от армейцев денежных выплат. Ранее сообщалось, что агент футболиста подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) иск на команду.

    «Если говорить об иске агента Хонды в CAS, то мы пока что не видели всех документов. Честно говоря, я очень удивлен, ведь Хонда уже давно не играет в ЦСКА. Вероятно, претендует на какие-то деньги, комиссию. Но непонятно, на что, ведь игрок уходил от нас свободным агентом», – заявил Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.09.2016 06:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 сентября 2016, 08:27

      Говорил и повторю: новостной редактор страдает косноязычием или не вполне владеет русским языком, ага. Сам прочитай заголовок. Ну и?

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