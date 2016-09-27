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  • Тихонов: «Провал российского футбола – это закономерный итог работы Мутко»

Тихонов: «Провал российского футбола – это закономерный итог работы Мутко»

27 сентября 2016, 11:43
32

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов недоволен тем, что Виталий Мутко был переизбран на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

«Было понятно, что Мутко выиграет выборы на пост президента РФС, но если бы у этого человека была хоть капля самолюбия, то он бы понимал, что провал российского футбола и допинговые скандалы – это закономерный итог его работы.

Можно приводить десятки примеров, когда тренеры и руководители подают в таких ситуациях в отставку, но до господина Мутко это никак не дойдет. У него был и остается один жест в адрес российского футбольного сообщества. Из его интервью кажется, что российскому футболу нет равных, что вызывает лишь снисходительную улыбку телеведущей», – заявил Тихонов, слова которого приводит его официальный сайт.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия Мутко Виталий
Комментарии (32)
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kykyi
1474966635
Господин Мутко поступает точно так же как его "старшие товарищи по корпорации". Страна деградирует, а они из телевизора вещают о том, что ей нет равных в мире. Нагло вешают "лапшу на уши" и так же выигрывают "самые честные в мире выборы" Ничего нового, все тот же стиль. Ничего, пипл хавает.
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maior-60
1474966922
Мудко - мудило.
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simoron81
1474967827
совершенно согласен с Тихоновым
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Чикомас
1474968335
не только футбола. Этот придурок разваливает весь наш спорт.
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Андрей Ермошин
1474968369
Рыба гниет с головы.
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zarsm
1474970363
Все по делу сказал. Пока мафия наверху, наш футбол будет гнить.
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Garrincha58
1474971143
какая страна таков и футбол здесь нет различия вор на вору и все у руля
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roman230582
1474971765
Все правильно он сказал, я например до последнего верил что Мутко сам уйдет.
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iuda
1474973496
Мудко - это наша национальная гордость!
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RomarioBrazil
1474975907
Мудко-это такая же мразь как и Путин, но только в футболе
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