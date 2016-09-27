Тихонов: «Провал российского футбола – это закономерный итог работы Мутко»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов недоволен тем, что Виталий Мутко был переизбран на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

«Было понятно, что Мутко выиграет выборы на пост президента РФС, но если бы у этого человека была хоть капля самолюбия, то он бы понимал, что провал российского футбола и допинговые скандалы – это закономерный итог его работы.

Можно приводить десятки примеров, когда тренеры и руководители подают в таких ситуациях в отставку, но до господина Мутко это никак не дойдет. У него был и остается один жест в адрес российского футбольного сообщества. Из его интервью кажется, что российскому футболу нет равных, что вызывает лишь снисходительную улыбку телеведущей», – заявил Тихонов, слова которого приводит его официальный сайт.