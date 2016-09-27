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Киргизия намерена переманить у России Ахметова

27 сентября 2016, 07:13
7

Федерация футбола Киргизской Республики намерена пригласить в стан своей национальной команды 18-летнего полузащитника «Рубина» Ильзата Ахметова.

Ахметов родился в 1997 году в Бишкеке, а в 2009 году переехал в Россию, где поступил в Академию имени Коноплева, которая находится в Тольятти. В 2014 году его пригласили в систему казанского «Рубина». В 16-летнем возрасте он уже дебютировал в основной команде «Рубина». Также Ахметов выступал в составах юношеских сборных России до 18 и 19 лет.

«Нас интересует Ахметов. Но на данный момент он выступает за юношескую сборную России. Тем не менее мы понимаем, что он имеет право играть за национальную команду Киргизии. Так что выбор будет только за самим Ильзатом», – сказал главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин.

Источник: Известия
Россия Рубин Россия Ахметов Ильзат
Комментарии (7)
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Karpathian
1474951791
Вот и киргизы подъехали_)))
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Garrincha58
1474959069
все правильно! а у нас Игнашевич и Березкины будут еще лет 10 в сборной, а муетко еще кого нибудь натурализует
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Chernyi Lis
1474973535
и каннуника возьмите в придачу..
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