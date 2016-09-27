Шевчук: «Наверное, мне уже нет смысла играть за сборную»

Защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук признал, что из-за курса на омоложение национальной команды он вряд ли получит место в составе сборной Украины.

«Андрей Шевченко пригласил много молодых футболистов, у которых большой потенциал. Нужно им давать шанс. Может, мы и не сразу получим результат, но в будущем у нас будет хорошая сборная. Наверное, мне уже нет смысла играть за сборную, потому что на этой позиции есть Соболь, есть Макаренко и другие футболисты на левый фланг обороны. Мне кажется, что человека четыре-пять уже должны уйти из сборной, а остаться два опытных игрока», — сказал Шевчук в эфире «Радио Вести».