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    Самедов: «Раздевалка верит в Семина. Одна победа – и все наладится»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал результаты команды в этом сезоне.

    – Такой период. Все, что можем, – выходить на футбольное поле и исправлять то, что мы наделали. Надо набирать очки.

    – У вас есть этому объяснение?

    – Объяснение… Тяжелый период. Все, что могу сказать, – постараемся как можно быстрее исправить ситуацию.

    – Руководство недавно сказало о кредите доверия Семину. А раздевалка верит в своего тренера?

    – Какого ответа вы от меня ждете? Конечно, верит.

    – Тем не менее складывается впечатление, что команде не хватает эмоций.

    – Эмоции нужны, вы все правильно говорите. Сейчас эта ситуация давит. Надо просто победить. Одна победа – и все наладится.

    – Состав «Локомотива» соответствует заявленным высоким целям?

    – Этот состав в прошлом сезоне 25 туров шел в тройке. Этот состав вышел из очень сильной группы Лиги Европы. Не знаю, кто там что говорит, возможно, у нас нет суперзвезд, но есть хорошая команда, мы это доказывали в том году. Да, провалили концовку, что нас не красит. На команду сейчас все набросились – и мы это заслужили. Однако я уверен в своих партнерах. Эта команда может добиваться хороших результатов, – сказал Самедов.

    После восьми туров «Локомотив» имеет семь очков и находится на 13-м месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.09.2016 00:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 27 сентября 2016, 18:49

      Думаю всё наладится, но не раньше зимы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 27 сентября 2016, 09:59

      Жалко Динамо выйдет из ФНЛ. а то хорошее дерби было бы там в следующем году.

      4
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 27 сентября 2016, 09:45

      Не в обиду будет сказано но Палыч сдает и очень сильно. В Анжи тоже ничего не показал как тренер. Мое мнение попросят его скорее всего из Локо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 27 сентября 2016, 08:08

      Удачи вам

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 27 сентября 2016, 08:01

      если следующую игру проиграете в Москве АРСЕНАЛУ придется Палычу уходить,так что постарайтесь ребята!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 27 сентября 2016, 07:49

      Палыч всё будет нормуль.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 27 сентября 2016, 06:18

      все будет нормально

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 27 сентября 2016, 06:11

      :)

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      Рейтинг: +1811

      gor77 27 сентября 2016, 05:04

      Мы многое не видим, что происходит в команде, но для любого движения вперёд необходимо время. Пока оно есть! Локомотив - удачи!!!

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      Рейтинг: +30

      Texac777 27 сентября 2016, 04:49

      Палочки мужик

      0
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