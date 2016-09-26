Сборная России зимой может провести специальные сборы

Сборная России в декабре нынешнего года и в феврале следующего может провести необычные сборы, на которые будут вызваны игроки клубов, не принимающих участия в еврокубках. Об этом заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

– Вопрос пока находится на рассмотрении, но мы бы хотели в декабре и феврале провести специальные сборы и сыграть контрольную встречу, чтобы просмотреть тех футболистов, кто сейчас не получил вызов в национальную команду и кто не будет задействован в еврокубках. Это произойдет после сезона. И оценим их не только на тренировках, но и в матчах.

– То есть список очень серьезно обновится?

– Да. В нем будут те, кто не участвовал в международных матчах. Условно – из ЦСКА, «Зенита», «Краснодара» и «Ростова», по большому счету, не будет. Мы хотим реально дать возможность проявить себя всем игрокам, которые в нашем понимании достойны получить шанс. А оценить их возможно именно в таком формате. Повторю, этот вопрос находится на стадии рассмотрения. Есть уже две сборные, которые подтвердили желание сыграть – после чемпионата, в декабре, и в феврале, когда в разгаре будут сборы.