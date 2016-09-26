Аршавин: «Возвращение в РФПЛ? Туда, куда я хочу, меня уже не возьмут»

Хавбек «Кайрата» Андрей Аршавин подчеркнул, что его возвращение в РФПЛ маловероятно. По словам 35-летнего игрока, в те клубы, за которые он хотел бы выступать в России, его уже не позовут.
– Как вам уровень чемпионата Казахстана?
– Меня даже игроки часто об этом спрашивают. Думаю, «Кайрат» был бы в России во второй восьмерке Премьер-лиги.
– А желание вернуться в РФПЛ есть?
– Думаю, мой поезд ушел. Куда я хочу, меня уже не возьмут. Куда возьмут – я там уже был и больше не хочу.
– Нынешний сезон складывается для вас успешно. Но что дальше? Уже есть понимание, что будет в следующем году?
– Договорились с президентом клуба сесть после окончания сезона и все обсудить. Пока сказать нечего.
Источник: «Спорт-Экспресс»