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  • Аршавин: «Возвращение в РФПЛ? Туда, куда я хочу, меня уже не возьмут»

Аршавин: «Возвращение в РФПЛ? Туда, куда я хочу, меня уже не возьмут»

26 сентября 2016, 12:57
19

Хавбек «Кайрата» Андрей Аршавин подчеркнул, что его возвращение в РФПЛ маловероятно. По словам 35-летнего игрока, в те клубы, за которые он хотел бы выступать в России, его уже не позовут.

– Как вам уровень чемпионата Казахстана?

– Меня даже игроки часто об этом спрашивают. Думаю, «Кайрат» был бы в России во второй восьмерке Премьер-лиги.

– А желание вернуться в РФПЛ есть?

– Думаю, мой поезд ушел. Куда я хочу, меня уже не возьмут. Куда возьмут – я там уже был и больше не хочу.

– Нынешний сезон складывается для вас успешно. Но что дальше? Уже есть понимание, что будет в следующем году?

– Договорились с президентом клуба сесть после окончания сезона и все обсудить. Пока сказать нечего.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Казахстан. Премьер-Лига Россия. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (19)
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woyser
1474883995
Доигрывай Андрюшка спокойно свой футбольный век и не мыкайся.
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Legioner-05
1474885984
Просто парень хочет получать больше,поэтому кроме Зенита никуда и не хочется.
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Архипелаг Гуляк
1474886715
Это твои проблемы!
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Тraumtanzеr
1474888942
Года два еще попылит в казахстане или белоруси.
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Denideni
1474888968
Вам не угодишь. Любая новость и вы её гнобить сходу. Никакого рассуждения по сути.
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nikita08
1474891010
В уфу
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fantom23
1474894219
Жуй дальше чипсы,Андрюша!А болельщик,со своими проблемами,как нибудь без тебя!
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lekseij2007
1474896380
Человек тупо испортил к себе отношение одним высказыванием.
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artem 81
1474896842
Андрюха забивай также красиво в Казахстане. В России тебе играть не дадут и заклюют гавноболелы. Многие же не знают твоих успехов за клубы и сборную, а видели только как ты чипсы жуешь.
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shurik45
1474922709
Тренером в Зенит по физ.подготовке или спортивным директором.
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