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    Врба: «Могу премировать Беленова лично – хорошим ужином»

    Главный тренер «Анжи» Павел Врба остался доволен игрой голкипера Александра Беленова в матче 8-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:2).

    – Ранее, когда Беленов отразил пенальти в трех матчах подряд, вы говорили, что обратитесь к руководству с просьбой премировать его дополнительно. Сейчас готовы снова обратиться с аналогичной просьбой?

    – Сожалею, что когда-то таким образом пошутил. Но Беленов из тех игроков, вокруг которых можно строить команду. Могу премировать его лично – хорошим ужином.

    – А кого вы считаете лидером команды?

    – Очень много новых игроков пришло в команду. И кто станет ее лидером, думаю, решит команда. Верю, что у нас есть игроки, которые могут быть лидерами, и надеюсь, что они себя проявят. Не хочу много хвалить Беленова, но он, наверное, больше всех соответствует статусу лидера команды.

    Источник: ФК «Анжи»

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    26.09.2016 09:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 26 сентября 2016, 12:16

      Да.. с воротчиком повезло...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 26 сентября 2016, 12:02

      Беленов отличный вратарь..Врба молодец,надо ему пузырь поставить..хорошего коньяка ..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 26 сентября 2016, 11:29

      Круче,чем Габулов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 26 сентября 2016, 10:48

      Воротник молодчик.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 26 сентября 2016, 10:04

      Почему в сборную вместо Лодыгина не вызвать???

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 > firs04 26 сентября 2016, 11:32

      Это уже вопрос к Черчесову

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > firs04 26 сентября 2016, 11:56

      а кто вызывал Лодыгина? его сейчас нет в сборной

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > firs04 27 сентября 2016, 09:17

      Лодыгин уже не в сборной..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 26 сентября 2016, 09:55

      Беленов сильнейший кипер за новую историю анжи

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Barsuk52 26 сентября 2016, 11:56

      ты так говоришь, ка будто в Анжи было много достойных вратарей

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Barsuk52 27 сентября 2016, 00:13

      Слово "новую" не уместно)

      0
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