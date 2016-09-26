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  • Менса: «Напихали» друг другу в перерыве матча. Это было необходимо»

Менса: «Напихали» друг другу в перерыве матча. Это было необходимо»

26 сентября 2016, 08:28
2

Защитник «Анжи» Джонатан Менса подвел итоги домашнего матча 8-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:2).

– Джонатан, что произошло, почему случились два столь быстрых гола в наши ворота?

– Не хватило концентрации. Пропустив два мяча, мы поговорили и стали действовать лучше.

– Неужели в игре с «Зенитом» был возможен недостаток концентрации с первых минут? Или это могло произойти из-за того, что «перегорели»?

– Да, конечно, в таких играх бывает, что и перенервничаешь. А кроме того, провалы не происходят у всех сразу, может случиться у кого-то одного. В этой ситуации товарищи должны поддержать партнера по команде, собраться и сплоченно играть дальше. Что нам и удалось.

– Как вам игралось против Артема Дзюбы?

– Начали мы против него неважно, упустили и получили от него два мяча. Но потом действовали внимательнее. Обороняются ведь не только защитники, в этом участвует вся команда. Мы стали играть плотнее, жестче.

– Вы сказали, что после двух голов был разговор между игроками «Анжи». Он состоялся непосредственно на поле или уже в раздевалке в перерыве матча?

– Все выяснили еще до перерыва, на поле. Иногда такие разговоры бывают жесткими, даже грубыми, но это необходимо, чтобы очнуться, проснуться, потому что в той ситуации мы не могли позволить себе роскошь пропустить еще один мяч. «Напихали» друг другу. А потом еще тренер в перерыве сказал, как лучше действовать…

– Тоже жестко?

– Конечно! Он нам сказал: «Что вы спите?!». Это было необходимо, потому что мы проигрывали. Нам пришлось собраться, прийти в себя и сыграть как надо.

– Лично для вас это был уже третий матч за восемь дней. Это не давало о себе знать в ходе поединка?

– Нет, не могу сказать, что я чувствовал себя очень усталым. В конце, когда «Зенит» нас сильно придавил, было тяжело, но я осознавал, что если я устал, то и соперник тоже. И мне так было легче.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит Менса Джонатан
Комментарии (2)
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зиргай
1474868283
так держать и будут победы!
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арейская
1474880637
"Напихали" обычно обозначает надавать тумаков, в данном случае это видимо словесная перепалка, причем ненормативной лексики
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