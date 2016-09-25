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    Рейнгольд: «Поздравляю, «Спартак» вернулся: прежний, безвольный и с ужасной игрой в центре обороны»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 8-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уфой» выразил недовольство игрой, показанной московским клубом в данной встрече. По мнению специалиста, красно-белые действовали безвольно и допустили грубые ошибки в центре обороны.

    – Что сказать? Поздравляю, «Спартак» вернулся. Прежний, безвольный и с ужасной игрой в центре обороны. Меня просто поразило, что за весь первый тайм команде не создала ни одного момента у ворот «Уфы».

    Есть простая футбольная истина, что когда ты играешь с соперником, который постоянно обороняется, забивать ему надо с первых минут. Тогда он будет вынужден раскрываться. «Спартак» же в первом тайме сыграл ровно так, как и нужно было «Уфе».

    – Почему «Спартак» начал играть только во втором тайме?

    – Загадка. Играли же до этого и играли отлично с первых минут. Здесь же начали играть, когда уже реально столкнулись с большими проблемами. И как же обидно, что «Спартак» проиграл после того, как ЦСКА потерял очки. Вместо того, чтобы уйти в отрыв, красно-белые позволили сопернику приблизиться к себе.

    Хочу добавить, что сам по себе спад в игре «Спартака» для меня не был неожиданностью. Меня удивило то, с каким безразличием футболисты сыграли. Прямо, как в прежние времена. Неужели они не понимают, что до этого побеждали не за счет мастерства, а за счет желания. Сегодня мы узнали, что «Спартак» без эмоций – это команда слабее «Уфы».

    Источник: «Советский спорт»

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    25.09.2016 21:47
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 26 сентября 2016, 09:24

      Рейнгольд опять заряжает. Вчера расхваливал всех и вся, а сегодня прежний, безвольный и с ужасной игрой в центре обороны.......

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 сентября 2016, 08:00

      Спартак рано в чемпионы записали. А Гончаренко красавец. Уфа уже вторую победу в Москве оформляет! А в составе ну ни одного так называемого суперигрока. Гончаренко один из лучших тренеров в России!

      2
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 26 сентября 2016, 03:28

      Сопли не жуй! Виктору Гончаренко - уважуха: из любого состава может сделать конфету!

      1
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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 26 сентября 2016, 00:55

      че ж вы так все стараетесь развал спартака то угадать.... то орали серия не факт...будет провал... тока 1 матч проиграл - уже орут все...утонули....или все чемпионы априори должны проходить чемпионат без поражений....? как то слишком пристрастно по моему спартак все обсуждают.... попроще будьте...

      0
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      Рейтинг: +24

      seawave > niarmed311082 26 сентября 2016, 12:55

      Так он уже разваленный как обычно, тут хоть гадай, хоть не гадай, да к гадалке не ходи..))Хех))

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 26 сентября 2016, 00:42

      Если бы не Лунев и игрок, который вынес мяч с ленчтоки, все бы было по другому.

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      Рейтинг: +108

      dimsok 26 сентября 2016, 00:39

      Это точно

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 26 сентября 2016, 00:35

      А давайте мнение дяди Васи опубликуем?

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 26 сентября 2016, 00:30

      Уфа - Чемпион!

      -1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 26 сентября 2016, 00:17

      вот и всё...

      0
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      Рейтинг: +98

      VerSaR 26 сентября 2016, 00:10

      Маразм крепчал...

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