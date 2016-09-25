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    Бубнов: «Анжи» не слабее «Маккаби» и может создать «Зениту» проблемы»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Анжи» в матче 8-го тура РФПЛ может навязать борьбу «Зениту». Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Как и «Спартаку», «Зениту» на руку потеря очков ЦСКА в матче с «Краснодаром». Теперь у питерцев есть шанс догнать армейцев в турнирной таблице. «Зенит» сейчас много забивает и, конечно, постарается взять три очка и в предстоящем матче с «Анжи». Махачкалинцы, правда, сегодня тоже выглядят неплохо, и питерцев ждет тяжелейшая игра.

    «Зенит» – один из фаворитов чемпионата и, конечно, сильнейший раздражитель для играющего дома «Анжи». К тому же, команда из Махачкалы, на мой взгляд, сегодня не слабее того же «Маккаби», с которым «Зенит» недавно встречался в Лиге Европы и с трудом одержал победу. Так что «Анжи» вполне может создать проблемы сине-бело-голубым», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    25.09.2016 18:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 сентября 2016, 19:24

      Уфа сегодня уже показала истинный уровень нашего "лидера" чемпионата, надеюсь Анжи не подкачает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 сентября 2016, 19:03

      А за кого арбитр?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 сентября 2016, 19:02

      Удачи "Анжи"!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 25 сентября 2016, 18:41

      Не авторитет ты , Бубнов.

      1
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