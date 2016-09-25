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    Маурисио: «Надеюсь, что получу шанс проявить себя и воспользуюсь им»

    Защитник «Спартака» Маурисио отметил, что он нашел общий язык с наставником клуба Массимо Каррерой.

    – Всем итальянцам хочется, чтобы их команда компактно действовала в защите. Сейчас в большинстве матчей наши футболисты хорошо действуют в обороне. Но надеюсь, что получу шанс проявить себя и воспользуюсь им.

    Знаете, мне всегда приходилось много трудиться, чтобы завоевать место в стартовом составе. Так было и в юности, и сейчас. Но, например, во всех молодежных командах, где играл, был капитаном. Понимал, что нужно работать в два раза больше. Когда попал в основу «Палмейрас», там играли очень сильные защитники. Нужно было пробиваться. Здесь – то же самое. В чемпионате России спартаковцы выиграли все матчи, за исключением игры с «Рубином», поэтому все ребята в хорошей форме. Мне нравится играть в «Спартаке». Надеюсь скорее набрать физические кондиции и постоянно выходить в старте.

    – В дебютном матче за «Спартак» вы играли на позиции правого защитника. Как себя ощущали?

    – Мне уже доводилось несколько раз делать это в «Лацио». Чувствовал себя неплохо. Но думаю, что смогу играть лучше, когда наберу физическую форму.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.09.2016 11:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 25 сентября 2016, 12:36

      Давай, дружище, поскорей уже набирай оптимальную форму. Ты нам нужен.

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > oyabun 25 сентября 2016, 14:32

      Уже поздно,повылетали в начале всех кубков)))а на целый сезон хрюшек никогда не хватает)))

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