Аллегри: «Было две цели – выиграть и не пропустить»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал исход матча шестого тура Серии А против «Палермо» (1:0).

«Я сказал парням, что сегодня у нас две цели – выиграть и не пропустить. Очевидно, что мы должны улучшить игру, поскольку сделали слишком много технических ошибок при передачах, но мы взяли эти три очка после тяжелой череды матчей.

Было нелегко приехать и обыграть «Палермо», который в прошлых двух встречах взял четыре очка. В конце мы остались вдесятером и испытывали сложности, но я рад, что мы снова привозим домой результат», – сказал Аллегри.