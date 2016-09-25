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    Калачев: «Пускай ЦСКА готовится. Будем их давить здесь»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал исход матча восьмого тура РПФЛ против «Локомотива» (1:0).

    «Дома всегда надо играть агрессивно. Мы были готовы. Первый тайм провели слишком бодро, столько набегали! Поэтому во втором тайме чуть-чуть не хватило сбалансированности. Если бы мы и второй тайм сыграли, как первый, счeт был бы другим, поверьте.

    Установки на второй тайм удержать счет не было. Чувствовали себя хорошо, тренер за нас взялся интенсивно, взял нас под контроль. До этого у него были свои вопросы, но всю эту неделю он нас тренировал и готовил. Отсюда сумасшедший настрой. И физически чувствовали себя хорошо, даже на второй тайм нас физически хватило.

    Сейчас позитивно будем готовиться к ПСВ, это серьезная команда. Да у нас вся группа сумасшедшая. Постараемся для страны заработать очки, порадовать своих болельщиков. Будем стараться и биться.

    Матч с ЦСКА в следующем туре РФПЛ? Пускай они готовятся. Мы их будем давить здесь. Но в первую очередь сейчас мысли о Лиге чемпионов, постараемся преподнести сопернику сюрприз», – сказал Калачев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.09.2016 01:00
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    Комментарии22
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 26 сентября 2016, 14:34

      давилка не выросла .

      -1
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      Рейтинг: +1521

      zarsm > Rzn_za_cska 26 сентября 2016, 15:09

      Домашние матчи с вами говорят о другом))))

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > zarsm 26 сентября 2016, 15:35

      ващ пох что они там говорят... послезавтра отгрузят вам тройку голандцы

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 25 сентября 2016, 19:59

      Оооо, давайте давайте, мечтайте, звездитесь так и дальше. Нам вас проще иметь будет.

      -2
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 25 сентября 2016, 19:43

      Как бы давилка не в обратную сторону не продавила!!!

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 25 сентября 2016, 16:37

      Отличный настрой! Верю в победу Ростова!

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 сентября 2016, 12:06

      Слуцкий уже...

      -2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 сентября 2016, 11:48

      ЦСКА у Краснодара дома выиграть не смогли. Так что первое предложение:"Пускай ЦСКА готовится"-Очень даже правильное... На счёт остального- "будем посмотреть"?!

      3
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      Рейтинг: +320

      T 72 25 сентября 2016, 10:45

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      Ещё один игруля звездит,хотел болеть за вас в этом матче,теперь-хрен,удачи ЦСКА

      -5
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      Рейтинг: +1521

      zarsm > T 72 26 сентября 2016, 15:09

      Как же мы без тебя....

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 25 сентября 2016, 10:25

      Уж мы их давили,давили....(Шариков. Собачье сердце)

      8
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 25 сентября 2016, 10:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Борзый мальчик.

      -5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 сентября 2016, 09:09

      Мужики!

      1
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