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    Траоре: «Отдадим все, чтобы провести матч с «Тоттенхэмом» хорошо»

    Нападающий ЦСКА Ласина Траоре прокомментировал исход матча восьмого тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1).

    «Хорошо, что мы забили, но жаль, что в итоге сыграли вничью. Мы должны забыть о сегодняшней игре и сконцентрироваться на следующей.

    Будем набирать форму, отдадим все, чтобы провести матч с «Тоттенхэмом» хорошо. Сегодня с точки зрения атаки все было неплохо. Мы сделали все, что могли, но, увы, получилась ничья.

    Когда забью на другом стадионе, кроме домашнего? Все придет», – сказал Траоре.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.09.2016 20:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -16

      мыцык 25 сентября 2016, 09:20

      Деревянный.

      -2
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