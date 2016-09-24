Яковлев: «Переход в «Анжи» можно назвать перезагрузкой»

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев отметил, что, выбрав переход в махачкалинский клуб, он перезагрузил свою карьеру. Кроме того, игрок поблагодарил свой бывший клуб «Спартак» за то, что красно-белые дали ему прописку в большом футболе.

«Первый месяц в «Анжи» проходит отлично, команда очень дружная. Хоть и играют футболисты разных национальностей, все общаются друг с другом, и тренерский штаб находится рядом с коллективом. У «Анжи» хороший подбор футболистов, интересный тренер, который возглавлял сборную Чехии на Евро – любопытно с ним поработать. Тренировки Врбы интересные, он хочет, чтобы мы больше играли в атаку, а это мне подходит. Еще он удивил тем, что постоянно находится внутри команды: спрашивает, как дела, что нужно сделать, чего хотят игроки. Для него мнение футболистов очень важно, а мы отвечаем работой на поле, стараемся выполнять все его требования.

Постоянно в конце сезона мне нужно было принимать решение: оставаться или уходить. Теперь выбрал клуб, с которым подписал контракт, и сейчас все мысли о том, чтобы как можно быстрее закрепиться в нем. Можно назвать и перезагрузкой. Начинаю все с нуля. Был вариант с швейцарским «Грассхоппером», но без конкретики. Потом поступило предложение от «Анжи». Взвесив все за и против, я решил перейти туда, сейчас не жалею об этом.

Я благодарен «Спартаку» за то, что он мне дал прописку в большом футболе. Всегда поддерживаю и переживаю за «Спартак» вне зависимости от того, играю сам за него или нет. Хочу сказать только теплые слова в адрес красно-белых за тот шанс, который мне там предоставили. Все, что у меня есть, дал «Спартак». Нужно двигаться дальше. Не все в «Спартаке» получилось, но этот клуб останется для меня родным – с сумасшедшей поддержкой болельщиков и теми людьми, которые искренне переживают за команду, а их в России очень много. Хочу пожелать красно-белым выиграть чемпионство, буду этому рад», – сказал Яковлев.