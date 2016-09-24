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    Газзаев попросил голосовать сердцем при выборе главы РФС

    Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев выступил с заключительной речью перед процедурой голосования главы футбольного союза.

    «Министерство спорта на полную мощность включило административный ресурс. Руководство российского футбола оказывало на вас давление. Кто-то, возможно, рискует потерять работу. Делайте выбор по совести и зову сердца», – заявил Газзаев.

    В своей речи кандидат на пост главы РФС выделил три основные позиции по реформированию отечественного футбола – РФПЛ расширить до 18 клубов, ФНЛ разделить на зоны и отметить лимит на легионеров. Помимо этого, Газззаев назвал проект «Стратегия-2030» поверхностной, которую разработали далекие от футбола люди.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2016 11:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 15:04

      Вспомнил слоган времён запойного Бори.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 24 сентября 2016, 11:23

      Газзаев не пройдет, ждут его в Госдуме

      -1
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