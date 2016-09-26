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    РФПЛ. «Рубин» обыграл «Томь»

    В матче восьмого тура РФПЛ «Рубин» одолел «Томь» со счетом 2:1. На гол Жонатаса гости ответили точным ударом Огнена Враньеша, а три очка казанцам принес мяч Руслана Камболова.

    После этой встречи «Рубин» имеет девять очков и находится на десятом месте. «Томь» с семью баллами в активе располагается на 12-й строчке.

    Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур

    Рубин (Казань) – Томь (Томск) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жонатас, 26; 1:1 – Враньеш, 49; 2:1 – Камболов, 79.

    Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Сонг, Камболов, Канунников, Рочина (Гарсия, 27), Ткачук (Карадениз, 79), Жонатас (Лестьенн, 46).

    Томь: Солосин, Дьяков, Враньеш, Комбаров (Ковальчук, 70), Жиров, Бордачев, Тишкин, Дроппа, Пугин, Бикфалви, Самодин (Балайкин, 78).

    Предупреждения: Бикфалви, 19 – Камболов, 75.

    Амкар (Пермь) – Крылья Советов (Самара) – 0:0

    Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Милькович, Гол, Огуде, Баланович (Комолов, 75), Прокофьев (Костюков, 62), Бодул.

    Крылья Советов: Лория, Таранов, Ятченко, Концедалов, Цаллагов, Феррейра, Бато, Ткачев (Башкиров, 85), Молло, Мбакогу (Корниленко, 90), Паскуато.

    Предупреждения: Джикия, 63 – Мбакогу, 9.

    Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Дзюба, 6; 0:2 – Дзюба, 18; 1:2 – Бериша, 28 (с пенальти); 2:2 – Боли, 64.

    Анжи: Беленов, Мусалов, Менса, Лазич, Паршивлюк, Гасанов, Ямбере, Бериша (Эбесилио, 87), Иличевич (Мутари, 82), Георгиевский, Будковский (Боли, 56).

    Зенит: М. Кержаков, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Витсель (Маурисио, 67), Хави Гарсия, Жулиано, Мак (Кокорин, 56), Шатов (Джорджевич, 79), Дзюба.

    Предупреждения: Гасанов, 39; Боли, 61; Ямбере, 74 – Хави Гарсия, 72.

    Спартак (Москва) – Уфа – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Фатай, 39.

    Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Маурисио (Попов, 67), Глушаков, Джано, Зобнин (Давыдов, 76), Промес, Фернандо, Зе Луиш.

    Уфа: Лунев, Сухов, Аликин, Тумасян, Васин, Засеев, Стоцкий, Безденежных, Обляков (Кротов, 65), Игбун (Абдулавов, 90), Фатай (Марсиньо, 74).

    Предупреждения: Маурисио, 23; Попов, 87 – Аликин, 44; Безденежных, 57.

    Арсенал (Тула) – Терек (Грозный) – 0:0

    Арсенал: Левашов, Денисов, Горбатюк, Тесак (Хагуш, 80), Вергара, Власов, Шешуков (Рыжков, 46), Берхамов, Стеклов, Аппаев (Бурмистров, 62), Форбс.

    Терек: Городов, Плиев, Анхель, Семенов, Уциев, Иванов, Факундо, Лебеденко (Мирзов, 81), Грозав (Родолфо, 87), Митришев (Роши, 62), Балай.

    Предупреждения: Горбатюк, 24; Берхамов, 77; Денисов, 84; Рыжков, 90 – Плиев, 65; Факундо, 77.

    Оренбург – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Павлюченко, 60

    Оренбург: Гутор, Андреев, Малых, Ойеволе, Кацалапов, Афонин, Нехайчик, Георгиев (Померко, 46), Ефремов (Делькин, 72), Бамба (Батов, 61), Саная

    Урал: Заболотный, Данцев, Фонтанелло, Павленко (Подоксенов, 83, Фидлер, Новиков, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Павлюченко (Конате, 80), Лунгу (Ставпец, 88).

    Предупреждения: Бамба, 452; Батов, 90 – Фидлер, 45.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Гол: 1:0 – Полоз, 41.

    Ростов: Джанаев, Мевля, Гранат, Навас, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Терентьев, 88), Азмун.

    Локомотив: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Чорлука (Михалик, 46), Шишкин, Ндинга (Коломейцев, 65), И. Денисов, Миранчук, Касаев (Хенти, 55), Самедов, Портнягин.

    Предупреждения: Ерохин, 43; Ерохин, 83 – В. Денисов, 53.

    Удаления: Ерохин, 83 – нет.

    ЦСКА (Москва) – Краснодар – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Траоре, 3; 1:1 – Смолов, 15.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий (А. Березуцкий, 77), Игнашевич, Щенников, Головин, Вернблум, Тошич (Ионов, 75), Еременко, Миланов (Натхо, 87), Траоре.

    Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Калешин (Петров, 60), Газинский, Каборе, Эбуэ, Жоаозиньо (Быстров, 65), Ахмедов (Лаборде, 73), Смолов.

    Предупреждения: Траоре, 40; Вернблум, 74 – Лаборде, 84.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2016 21:24
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    Комментарии188
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 28 сентября 2016, 04:49

      поздравления

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 27 сентября 2016, 08:54

      По началу сезона писали ,что Рубин чуть ли не за чемпионство будет бороться с такими трансферами.Долго не могли победить и вот начало положено! Удачи Рубину!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 27 сентября 2016, 06:12

      Столько разговоров было...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 27 сентября 2016, 05:12

      рубин!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 26 сентября 2016, 23:31

      Рубин выглядит бледной тенью команды времен Бердыева.Мало того,хуже,чем при испанце команда не играла...Нужен свой(отечественный) тренер,а игроки иностранцы пусть учат "могучий" русский язык и будет толк...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 26 сентября 2016, 23:06

      Анжи молодцы и Краснодар

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 26 сентября 2016, 22:47

      Достойная игра, интересно смотреть. А гол-красавец надо было припрятать для ЛЕ. С ув.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Kikujiro 26 сентября 2016, 21:36

      Рубин наконец разродился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 26 сентября 2016, 20:36

      Опять Амкар расстраивает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 26 сентября 2016, 18:30

      что там пермяки?
      не хотят Зене настроение портить перед Европой?)))

      -2
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