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    Эмери: «Я очень много работаю для улучшения команды, но это долгий путь»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился наблюдениями от матча седьмого тура чемпионата Франции, в котором его команда потерпела поражение от «Тулузы» (0:2).

    «Игра изменилась после гола и удаления. Это был ключевой момент матча, после которого мы не смогли прийти в себя. Мы допустили много потерь, и теперь нам необходимо провести работу над этим.

    Я очень много работаю для улучшения команды. Но это долгий и длинный путь. Я настроен оптимистично. Чемпионат состоит из 38 туров, а сейчас завершился только седьмой», – сказал Эмери.

    Источник: L' Equipe

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    24.09.2016 01:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 24 сентября 2016, 03:43

      Там и так все отлично было до тебя

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      Рейтинг: +351

      simoron81 24 сентября 2016, 02:42

      хороший тренер

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