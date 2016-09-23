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    Симонян: «Российские футболисты не должны находиться в тепличных условиях. Они должны быть голодными»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение о лимите на легионеров в чемпионате России.

    – Лимит на иностранцев оставлять?

    – Оставлять.

    – Разве это не создает тепличные условия для наших? Зачем доказывать право на место в составе, если есть российский паспорт?

    – Но и с российским паспортом несколько претендентов на одно место! В команде 25 человек, есть еще дубль, вторые команды, так что конкуренция остается. А искусство тренера сделать так, чтобы российские футболисты не оказались в тепличных условиях. Футболист должен быть голодным. И Пеле, и Марадона вышли со двора.

    – Наш футбол в кризисе, а клубы поднялись на 6-е место в рейтинге УЕФА. Парадокс?

    – Нет, потому что за клубы играют не только россияне, но и легионеры.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.09.2016 22:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 01:15

      Блин, когда этот долгожитель свалит на покой?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 24 сентября 2016, 00:06

      Деньги надо привязывать к успехам , а не просто так платить , что бы их зарабатывали , а не получали .....

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