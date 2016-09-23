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    «Кубань» рассматривает возможность приглашения тренера «СКА-Хабаровск» Григоряна

    Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян является кандидатом на пост рулевого «Кубани». Главная загвоздка – действующий контракт с Даном Петреску. Разрыв соглашения предусматривает солидные отступные румынскому специалисту.

    «Нужен человек, который знает первый дивизион, которому не нужно будет времени на адаптацию. И нужен человек, который умеет мотивировать коллектив. Вы же видите, в каком психологическом состоянии находятся футболисты», – приводит слова источника в клубе Goleada.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2016 17:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 сентября 2016, 18:23

      Вы сначала с его досье ознакомьтесь, ага, много любопытного.

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