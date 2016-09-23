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Ловчев обвинил Гинера в двойных стандартах

23 сентября 2016, 11:30
33

Футбольный эксперт Евгений Ловчев отреагировал на критику в свой адрес со стороны президента ЦСКА Евгения Гинера.

«Не так давно в Общественной палате были слушания программы Газзаева. Присутствовали депутаты, функционеры, тренеры, в недавнем прошлом футболисты. И Бердыев, кстати, тоже был.

Один из депутатов сказал тогда, что Ловчев правильно высказывается в «Советском спорте» о футболе, ни с кем не заигрывает. После этого слово взял Гинер и сказал, что из-за таких, как Ловчев, критикующего наш футбол, у нас на матчи и не ходит народ.

Хотел бы Гинеру ответить. Евгений Леннорович, может, народ перестает ходить на футбол из-за того, что команда то не хочет ехать в Иркутск, то вторым составом едет в Красноярск? Да, в среду на матче «Енисея» было много людей, но они не увидели основной состав ЦСКА.

Может, на футбол не идут, потому что тренеры все время ссылаются на усталость футболистов? И вылетают на первой же стадии вместе со «Спартаком» и «Ростовом».

Не ваш ли тренер, Евгений Леннорович, отваживает от стадионов болельщиков, заявляя, что у нас не футбольная страна и что игроки в сборной… сами знаете, кто.

Не кажется ли вам, что это двойные стандарты? Когда спартаковец заявляет, то он против футбола. А когда работник вашего клуба, то все нормально», – заявил Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ловчев Евгений Гинер Евгений
Комментарии (33)
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АлёшкА91
1474619607
Все правильно сказал!
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Legioner-05
1474622323
Прям в точку! Всё верно сказано!
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алекс88
1474622663
Никто кроме гинера высказываться не имеет права(по мнению самого гинера)
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Сергей Свояк
1474623351
Определять состав на игру, прерогатива тренера. И каким ехать в Иркутск, основным или вторым - это дело исключительно тренерского штаба. Не люблю Ловчева, он только болтологией занимается...
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Zeff
1474623417
ЦСКА играет за сезон не более 10 нормальных игр. С Зенитом, Спартаком, Локо, иногда Ростов, Амкар. Всё остальное из разряда "странных игр". Зато в ЛЧ получают по полной. Прав Ловчев, Гинер губит наш футбол.
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vgarakh
1474625749
Из-за Гинера не ходят на футбол, потому , что знают, Гинер покупает судей, нет никакого интереса от такого футбола.
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bset
1474625890
Тут Ловчев прав...
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Boniel+
1474626597
Ловчева можно не любить,как эксперта,но он играл в большой футбол и в нем разбирается.А вот в какой футбол играет ЦСКА нужно долго сравнивать с настоящим футболом.Ну все бездарно,все настолько не профессионально,что ходить на стадион и еще платить за это деньги могут только "великие"фанаты.Настоящий футбол это праздник,а тренеры типа Слуцкого превратили его в серое,убогое зрелище!
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Виталич
1474627970
да хотя бы верните для начала весна-осень и пиво..бараны..
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Виталич
1474628153
и Серафимыча не трогайте..это классный футболист был..и в футболе он разбирается отлично..
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