Ловчев обвинил Гинера в двойных стандартах

Футбольный эксперт Евгений Ловчев отреагировал на критику в свой адрес со стороны президента ЦСКА Евгения Гинера.

«Не так давно в Общественной палате были слушания программы Газзаева. Присутствовали депутаты, функционеры, тренеры, в недавнем прошлом футболисты. И Бердыев, кстати, тоже был.

Один из депутатов сказал тогда, что Ловчев правильно высказывается в «Советском спорте» о футболе, ни с кем не заигрывает. После этого слово взял Гинер и сказал, что из-за таких, как Ловчев, критикующего наш футбол, у нас на матчи и не ходит народ.

Хотел бы Гинеру ответить. Евгений Леннорович, может, народ перестает ходить на футбол из-за того, что команда то не хочет ехать в Иркутск, то вторым составом едет в Красноярск? Да, в среду на матче «Енисея» было много людей, но они не увидели основной состав ЦСКА.

Может, на футбол не идут, потому что тренеры все время ссылаются на усталость футболистов? И вылетают на первой же стадии вместе со «Спартаком» и «Ростовом».

Не ваш ли тренер, Евгений Леннорович, отваживает от стадионов болельщиков, заявляя, что у нас не футбольная страна и что игроки в сборной… сами знаете, кто.

Не кажется ли вам, что это двойные стандарты? Когда спартаковец заявляет, то он против футбола. А когда работник вашего клуба, то все нормально», – заявил Ловчев.