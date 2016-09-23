Экс-игрок «Ливерпуля» Хосеми завершил карьеру

36-летний испанский защитник Хосеми принял решение завершить карьеру футболиста.

«Настал момент завершить карьеру. Я готов повесить бутсы на гвоздь и попрощаться с тем, что занимало всю мою жизнь с раннего детства», — пишет он в Twitter.

Напомним, что в 2004 испанец перешел из «Малаги» в «Ливерпуль», в составе которого выиграл Лигу чемпионов-2004/5 и Суперкубок УЕФА-2005. Кроме того, он успел поиграл за «Мальорку», «Вильярреал» и «Картахену», греческие «Ираклис», «Левадиакос» и «Шкоду Ксанти». До последнего времени Хосеми защищал цвета индийского клуба «Атлетико Калькутта».